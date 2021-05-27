Москва, , 12:07 — REGNUM Вопрос о привлечении осуждённый к строительству объектов прорабатывается в правительстве РФ, сообщил 27 мая вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя РФ.

Он напомнил, что такая практика работала в СССР, когда осуждённые по лёгким статьям могли работать.

«Я считаю, что эта практика имеет место на свое существование, мы эту тему отрабатываем. Я считаю, что это вполне возможный вариант», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что также вопрос дефицита кадров на стройках необходимо решать за счёт граждан СНГ, безработных и переобучения.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проект соглашения о сотрудничестве стран Содружества независимых государств (СНГ) в сфере занятости населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин утвердил проект договора стран СНГ о занятости