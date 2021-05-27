Москва, , 12:10 — REGNUM Методика проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не заимствована у других стран. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Никакого отношения к западной модели ЕГЭ не имеет. У нас свои уникальные разработки. Мы не ориентируемся на модели Германии, Франции, США. У нас в голове даже этого нет», — сказал глава Рособрнадзора.

Чиновник признался, что ведомство наблюдает за общемировым опытом, но только изучает, а не заимствует его.

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