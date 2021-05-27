27 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 22:24 — REGNUM Официальный сайт Белого дома 25 мая опубликовал сообщение, в котором говорится, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в швейцарской Женеве 16 июня.

Президент США Джо Байден и Президент России Владимир Путин в 2011 (сс) Official White House. by David Lienemann

Американские пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили данную новость и обменялись своими мнениями под публикацией Кайли Гриффина, продюсера телеканала MSNBC, который написал о предстоящем саммите.

«Мы принадлежим России, Израилю и Саудовской Аравии слишком долго, чтобы эта встреча могла что-то поменять. Они нами владеют, шах и мат, и Байден встречается для показухи, как Обама для показухи грозно глядел на Путина», — заявил пользователь Seoreh.

«Это хорошие новости. Россия нам точно не друг, но мы должны иметь с ней рабочие отношения. Один из опаснейших моментов холодной войны наступил после того, как президент США слишком долго не встречался с премьером СССР. Ситуация улучшилась, когда они поговорили», — заявил TheValuesVoter.

«Меня не удивит, если Путин покажется на саммите в Женеве с зонтиком даже при солнце. Я надеюсь, что секретная служба США проверит зонтик у входа», — заявил Flagstaff4Biden.

«Возможно, ему стоит взять с собой коллегу», — написала Ellen Garrison и прикрепила фотографию, где экс-президент США Барак Обама сурово смотрит на Путина.

Владимир Путин и Барак Обама Kremlin.ru

«Что бы Байден ни делал, ему не следует пожимать руку Путина и стоит отказаться от еды, напитков, всего, что он (Путин) предложит», — заботливо предупредил Phillip Davis.

«А когда президент встретится с Зеленским? Если он должен встретиться с Путиным, я надеялся, что освобождение Навального будет условием номер один для проведения встречи», — написала Judith Smith.

«Надеюсь, они примут меры, чтобы проверить Путина на наличие химического оружия. Я бы избежала рукопожатий», — заявила Amy.

«А он может для начала отменить долги студентов?» — поинтересовался пользователь @joshmeetsword.

«Ох, это будет интересно», — написала @kylegriffin1.

«А это безопасно?» — ответил @MsWarriorXX.

«Я надеюсь, что они проверят, чтобы Путин был вакцинирован и не притащил с собой иглу», — заявил @ianrobo1.

«Я не думаю, что саммит должен состояться. Выглядит так, что Путина награждают за плохое поведение. Есть надежда на освобождение Навального, Протасевича?» — спросил @JVGIndyVoter.

«Пожалуйста, убедитесь, что вы не будете действовать в манере Трампа. Все встречи должны быть записаны», — заявила Antonia Gunther.

Владимир Путин и Дональд Трамп Kremlin.ru

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным отвечает интересам американской стороны.

Во время брифинга Псаки спросили, почему президент США предложил Путину встретиться, на что он ответила: «Так работает дипломатия».

«Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду, мы относимся к этому как к важной части защиты американских интересов, и президент Байден встречается с президентом Путиным по причине наших разногласий, не вопреки им», — добавила пресс-секретарь.