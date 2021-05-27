Тайшет, Иркутская область, , 12:06 — REGNUM В Иркутской области обострилась паводковая обстановка: 27 мая из берегов вышла река Бирюса, подтопив 18 приусадебных участков в одноимённом селе Тайшетского района.

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По данным спасателнй, подтопленных жилых домов нет. Всего в населенном пункте расположены 124 жилых дома, в которых проживают 440 человек, из них 103 ребенка. На месте находится оперативная группа 9 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы, спасатели Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы. Уровень воды в реке Бирюсе составляет 407 сантиметров (критическая отметка — 400 сантиметров).

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться нестабильной. Наиболее пристально спасатели следят за рекой Бирюса в Тайшетском районе.

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