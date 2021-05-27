Ставрополь, , 12:05 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от осложнений, полученных после заражения коронавирусной инфекцией, еще пять жителей региона. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 1486, сообщили 27 мая в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, по смертельной статистике Ставрополье опередило Дагестан, который в течение более года занимал первое место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу умерших от COVID-19.

Общее число носителей коронавируса в крае составляет 54 571 человек (+62 за последние сутки). Сумели справиться с болезнью 51 671 человек (+43).