Калуга, , 12:11 — REGNUM Калужские приставы в рамках традиционной всероссийской акции «Судебные приставы — детям!» составят портрет должника по алиментам, а также создадут алиментную карту области, где будут отмечены районы с самым большим количеством алиментщиков, и районы, в которых с ними наиболее эффективно работают приставы. Одной из основных целей данной акции, которая продлится до 1 июня — Дня защиты детей, является привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. Об этом 27 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Иллюстрация пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Около 6,2 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находилось по состоянию на 1 мая 2021 года на исполнении калужских судебных приставов. По 3 250 удержания алиментов производятся из зарплаты и иных доходов должников. За четыре месяца 2021 года в принудительном порядке в пользу детей приставами было взыскано почти 92 млн рублей. С начала года 480 жителей региона привлечены судебными приставами к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. За уклонение от алиментных платежей 304 жителя области привлечены к административной ответственности. Большинство из этих должников были приговорены судом к обязательным работам на различные сроки до 150 часов, часть подверглась административным арестам на сроки до 15 суток.

За январь-апрель в УФССП России по Калужской области было возбуждено 176 уголовных дел за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Уголовная ответственность по данной статье влечёт для неплательщика алиментов наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до трёх месяцев или наказание в виде реального лишения свободы на срок до одного года.

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