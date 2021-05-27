Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Миллиардер и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Карл Айкан заявил, что может инвестировать в криптовалюты более $1 млрд. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Биткоин (сс) pxhere.com

Миллиардер заявил, что изучает биткоин, Ethereum и другие цифровые активы в целом, которые набирают популярность вследствие роста инфляции.

При этом, уточнил Айкан, Ethereum может быть платежной системой и средством накопления, тогда как сам биткоин — только средством накопления. Криптовалюты, которые не могут выполнять эту функцию, исчезнут, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай усилил надзор за виртуальными валютами, чтобы еще больше снизить финансовые риски и предотвратить спекуляции в бизнесе с виртуальной валютой.

Согласно заявлению, сделанному на прошлой неделе комитетом по финансовой стабильности и развитию при Государственном совете КНР, деятельность, связанная с добычей биткоинов и торговлей, будет пресечена.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что в будущем может наступить смерть биткоина и переход в раритетные криптовалюты с исключительно нумизматической ценностью.

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