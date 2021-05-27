Лиссабон, , 12:08 — REGNUM Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джо Байдена важна для решения ряда международных вопросов. Об этом 27 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил журналистам перед встречей с европейскими коллегами в Лиссабоне (Португалия).

Маас отметил, что в Евросоюзе хотят поддерживать диалог с Россией.

«Для этого встреча президентов Путина и Байдена очень важна. Есть важные вопросы — разоружение, интеграция России в усилия по борьбе с изменением климата. Тем достаточно, в том числе конфликтных», — сообщил министр.

«Мы в ЕС в последние месяцы четко давали понять, что мы готовы к диалогу (c Россией — ред.)», — подчеркнул Маас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече лидеров России и США будут в том числе затронуты вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится в Женеве 16 июня.

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