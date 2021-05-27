Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 27 мая, за последние сутки в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, умерли десять человек. Таким образом, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1366.

Отметим, что с 7 по 27 мая в Ульяновской области наибольшее число суточных летальных исходов зарегистрировано 23 мая — тогда скончались 14 пациентов с коронавирусом. 12 и 19 мая не было зафиксировано летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит более 280 млн рублей из федерального на строительство детского инфекционного корпуса. Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей.

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