Иркутск, , 12:02 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28−30 мая. Как передаёт ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни местами по области ожидаются заморозки 0,-5°С.

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28 мая местами в западных и центральных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, ливневые дожди, грозы. Также 28−30 мая местами в северных, верхнеленских и южных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Приангарье демонстрировала также 25−26 мая 2021 года.

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