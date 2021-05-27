Москва, , 12:11 — REGNUM Российский музыкант Александр Красовицкий, солист группы Animal Dжаz, дал интервью для YouTube-канала «вДудь». Запись доступна с 27 мая в видеохостинге.

Красовицкий рассказал о современном искусстве граффити, об истории написания своего хита «Три полоски» и о расставании с певицей МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова).«У меня произошёл слом личной жизни, болезненный очень» — поделился он своими ощущениями после разрыва отношений с исполнительницей.

ИА REGNUM напоминает, что Animal Dжаz — петербургская рок-группа, образовавшаяся в 2000 году. Коллектив выступал перед Garbage, The Rasmus, Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park и другими группами.

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