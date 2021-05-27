Магнитогорск, Челябинская область, , 12:00 — REGNUM Аэропорт Магнитогорска Челябинской области выставлен на торги. Начальная цена составляет 113 млн рублей, сообщает пресс-служба пресс-служба Российского аукционного дома.

Сами торги назначены на 22 июня. По данным Накануне.Ru, всего у аэропорта есть 20 участков земли площадью 41,9 га, одно воздушное судно и 59 зданий. Часть имущества в данный момент сдана в аренду.

Из аэропорта выполняются рейсы четырёх авиакомпаний. Улететь можно в Новосибирск, Симферополь, Москву, Екатеринбург, Сочи и Минводы.