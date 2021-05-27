Саратов, , 12:56 — REGNUM В Саратовской области ежесуточно регистрируются новые погибшие из числа пациентов с коронавирусом. За 26 мая произошло еще пять летальных исходов. Всего с начала наблюдения от COVID-19 скончались 1057 человек.

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Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали двое мужчин и три женщины в возрасте от 50 до 91 года.

Число активных больных снизилось на 103 пациента и на сегодняшний день составляет 2434 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области прекратилось действие постановления о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Согласно документу, ограничения действовали до 24 мая.

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