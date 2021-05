Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Сенатор-демократ Берни Сандерс, создавший себе репутацию социалиста, оказался крайне требовательным гостем, чьи запросы на размещение в гостиницах заставят покраснеть даже наиболее капризных звезд, об этом пишет со ссылкой на новую книгу о Демократической партии США обозреватель Сэмюэл Чемберлен в New York Post.

Так, в книге «Битва за души: внутри борьбы демократов с Трампом» (Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump) ее автор Эдвард-Айзак Довера указывает на то, что в 2016 году на фоне крайне внушительных успехов Сандерса сотрудники его предвыборного штаба подготовили «Меморандум о комфорте сенатора», в котором были даны детальные требования к каждому отелю, где останавливался Сандрес.

По словам Довера, Сандерс предпочитал люксы с ванной и кроватью размера «king-size», «которые должны были иметь пуховое одеяло или другое одеяло в шкафу». Он предпочел, чтобы дополнительное одеяло было темно-синим и сделанным из хлопка. 79-летний Сандерс требовал, чтобы в его комнате поддерживалась температура в 60 градусов, даже если это означало открытие окна зимой или ручное отключение системы климат-контроля отеля. Довер вспоминает один случай во время поездки в Калифорнию, когда работник гостиницы несмотря на все свои попытки не смог довести комнату до требуемой комфортной для Сандерса температуры.

«Итак, Хлоя», — заявил, как пишет Довер, «раздраженный» Сандерс служащему. — Ты не хочешь, чтобы я сегодня заснул?»

В книге также указывается, что Сандерс поддерживает образ «человека из народа», отказываясь от модернизации комнат, время от времени меняясь с помощниками и говоря им: «Если там бомба, то сегодня она твоя». Кроме того, в «меморандуме комфорта» также было прописано требование, чтобы гостиничные номера Сандерса были заполнены зеленым чаем с медом, напитками Gatorade и ореховым ассорти.

В книге также раскрывается привязанность Сандерса к частным самолетам. По словам Довера, хотя Сандерс изначально стеснялся использовать чартерные рейсы для президентской кампании, он «получил удовольствие от того, что не беспокоился о том, что опоздал на рейс, который не мог бы взлететь без него». Сандерсу настолько понравилось пользоваться частными рейсами, что его сотрудники составили памятку с подробным описанием минимальных требований для любого вылета сенатора на самолете.

В администрации сенатора пока не прокомментировали сделанные в книге Довера заявления.