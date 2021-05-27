Москва, , 12:01 — REGNUM В 2021 году единый государственный экзамен не будут сдавать около 70 тыс. человек. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«67 850 человек не будут сдавать ЕГЭ», — отметил глава Рособрнадзора.

Вместо ЕГЭ эти выпускники будут писать контрольные работы для получения аттестата.

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