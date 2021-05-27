Киев, , 12:01 — REGNUM Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе можно перенести в Швейцарию или Финляндию. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 27 мая в комментарии телеканалу «Суспильне».

"По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия», — сказал он.

Политик добавил, что все участники переговоров должны одобрить новое место для переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для проведения переговоров Трёхсторонней контактной группы.

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