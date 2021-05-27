Уфа, , 11:59 — REGNUM Слабые заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в некоторых районах республики будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность. Ночью и утром 28 мая в регионе ожидается понижение температуры до — 2 °C.

Утром в Башкирии ожидается туман с видимостью до 1000 метров. Днем столбик термометра может подняться до отметки 30°.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 мая в Башкирии был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. В этот день на станции Уфа-Дема воздух прогрелся до +32 °С.