Брянск, 27 мая 2021, 11:59 — REGNUM Ювелирные изделия и культурные ценности, не указанные в декларации, выявили сотрудники Брянской таможни в международной посылке. Эксперты оценили товары в более чем 1,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе таможни.
Отправление проходило досмотр на Володарском таможенном посту. Внутри посылки таможенники обнаружили столовые приборы, изделия из металлов белого и жёлтого цветов, наручные часы, монеты и лом из металла жёлтого цвета в количестве 152 штук. По оценке экспертов, общая стоимость товаров превысила 1,7 млн рублей.
Возбужденно уголовное дело.