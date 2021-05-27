Брянск, , 11:59 — REGNUM Ювелирные изделия и культурные ценности, не указанные в декларации, выявили сотрудники Брянской таможни в международной посылке. Эксперты оценили товары в более чем 1,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе таможни.

Отправление проходило досмотр на Володарском таможенном посту. Внутри посылки таможенники обнаружили столовые приборы, изделия из металлов белого и жёлтого цветов, наручные часы, монеты и лом из металла жёлтого цвета в количестве 152 штук. По оценке экспертов, общая стоимость товаров превысила 1,7 млн рублей.

«В таможенной декларации сведения о пересылаемых товарах заявлены не были. Данные товары отнесены к категории стратегически важных товаров, а их стоимость превышает допустимую сумму, которую разрешено перемещать через таможенную границу без письменного декларирования», — пояснил начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

Возбужденно уголовное дело.