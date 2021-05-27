Посёлок городского типа Партенит, Крым, , 11:56 — REGNUM Канализационно-очистные сооружения в курортном посёлке Партенит на Южном берегу Крыма ожидает ремонт, об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России 27 мая.

«Главгосэкспертиза России повторно провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта глубоководного выпуска очистных сооружений. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Планируется капитальный ремонт самотечного водовыпуска канализационно-очистных сооружений протяженностью 300 м. Общая производительность КОС составляет 7900 куб. м очищенных стоков в сутки. В ходе ремонта будут заменены на новые два повреждённых участка, также будет проведён локальный ремонт конструкций водовыпуска.

Генеральная проектная организация — ООО «Тандем проект», застройщиком выступает ГУП Республики Крым «Вода Крыма».