Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ приостановлена деятельность частного детского сада «Логосити» за грубые нарушения санитарного законодательства. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, в учреждении нет условия для соблюдения личной гигиены, не соблюдаются правила по приготовлению рабочих дезинфицирующих средств. Группы были переуплотнены, масса порций готовых блюд занижена, а медицинское обслуживание детей не организовано.

«Осуществление образовательной деятельности проводилось без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии, занятия проводятся с использованием электронных средств обучения, которые запрещены для использования при образовательной деятельности с детьми в возрасте до 5 лет», — отметили в управлении.

Нарушения, по мнению специалистов, создали угрозу для жизни и здоровья детей, а также возникновения среди воспитанников массовых заболеваний.

В связи с этим по решению суда деятельность дошкольного учреждения приостановлена на три месяца.