Южно-Сухокумск, , 11:54 — REGNUM В Дагестане похитили 13,3 млн рублей при строительстве спортивной школы в городе Южно-Сухокумске. Денежные средства в таком объеме удалось присвоить мошенникам с помощью завышения объемов работ и их стоимости. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 27 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из его подробностей известно, что главным подозреваемым по нему проходит генеральный директор одной из строительных организаций. Его компания в 2016 году заключила договор на реконструкции здания спортивной школы. Сумма контракта, подписанного администрацией города Южно-Сухокумск, составляла 35 млн рублей.

Однако при предоставлении актов приемки гендиректор стройфирмы указал в них ложные данные об объемах и стоимости выполненных работ. Общая сумма похищенного составила 13,3 млн рублей. В настоящее время идет следствие, одновременно принимаются меры для возвращения в бюджет похищенных денег.

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