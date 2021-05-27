Москва, , 11:54 — REGNUM Почти на всех участка российской границы наблюдается увеличение военной активности НАТО. Об этом заявил руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

По его словам, активизация НАТО сопровождается увеличением интенсивности военных учений, а также разведывательной деятельности. Используются самолеты и беспилотные летательные аппараты с новейшими средствами технического контроля.

Активизация разведывательных полетов вблизи крымского полуострова отмечается во время нахождения кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс активизировал деятельность в Черном Море, так как российские военные наращивают активность в своих южных регионах.

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