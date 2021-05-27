Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Водитель городского пассажирского автобуса, который наехал на фонарный столб у остановки в Красносельском районе Петербурга, перед выходом в рейс прошел медицинский осмотр. Техническое состояние автобуса также проверялось, и неисправностей обнаружено не было. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

"Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр; режим его труда и отдыха был соблюдён. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии», — заверили в «Пассажиравтотрансе».

Как уточнили в пресс-службе, предприятие возьмёт под контроль состояние пострадавших в результате ДТП и готово оказать им необходимое содействие.

«Причины ДТП будут устанавливаться специальной комиссией», — подытожили в ГУПе.

Напомним, около 10:00 мск 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина 55-летний водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы, четверо — травмы средней степени тяжести.

Органы полиции устанавливают обстоятельства дорожной аварии. Свою проверку также начала прокуратура Красносельского района.

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