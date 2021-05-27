Барнаул, , 11:54 — REGNUM Труба Барнаульской ТЭЦ-2 обрушилось по причине своей ветхости и недостатков в проектировании. Об этом в ходе заседания правительства Алтайского края 26 мая рассказал директор филиала СГК Игорь Лузанов, пишет amic.ru.

По словам энергетика, к недостаткам проектирования относится, в частности, заниженная толщина стенки, неправильно выбранный процент армирования и другое. Сама дымовая труба относится к первой массовой серии, которая выпускалась до 1962 года, поэтому ошибки в строительстве были неизбежны.

По мнению Лузанова, ещё одним фактором, косвенно повлиявшим на обрушение трубы, стала ликвидация системы требований к процедуре осмотра подобного оборудования в России.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение железобетонной трубы дымохода ТЭЦ-2 произошло вечером 11 апреля: судя по видеокадрам, её верхняя часть просто взяла и рассыпалась в пыль, повредив конвейер подачи топлива. Все три обслуживаемые ею котла пришлось остановить. Никто из людей не пострадал, а отключение тепла и горячей воды потребители пережили с меньшими проблемами из-за резкого потепления в регионе.

СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбудив уголовное дело.

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