Берлин, , 11:57 — REGNUM Европейский союз (ЕС) должен поддерживать контакт с Россией по белорусской теме. Об этом 27 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил журналистам перед встречей с европейскими коллегами в Лиссабоне (Португалия).

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«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме (белорусская тема — ред.)», — сказал Маас.

Вместе с тем глава МИД ФРГ также не исключил принятия новых санкций со стороны ЕС против Белоруссии в будущем. Маас пояснил, что ЕС оценит, будет ли результат от уже принятых мер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на собрании своих сторонников в Овальном зале белорусского парламента, сделал предложение президенту США Джозефу Байд и президенту России Владимиру Путину приехать вместе в Минск, чтобы обсудить Белоруссию.

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