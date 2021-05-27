Москва, , 11:53 — REGNUM Экономика России все-еще слишком мала и слишком завязана на внешний спрос, чтобы развиваться самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. Так он прокомментировал новость о том, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году.

«Прогнозы больше основаны на ощущениях и гипотезах, чем на расчетах. Сейчас, по-видимому, ощущения по России положительные. Экономика России слишком мала и слишком завязана на внешний спрос, чтобы развиваться самостоятельно. За последние годы много сделано, чтобы снизить зависимость, но радикально пока ничего не поменялось, — сказал Пономаренко. — Так что происходит? США вливают астрономические деньги в экономический рост. Наверное, какая-то часть этих денег достигнет России, например, через рост цен на сырье. Это плюс. Китай демонстрирует уверенный рост. Еще один плюс. Байден встречается с Путиным, значит, возможно, не будет новых санкций. Тоже плюс».

К числу главных минусов экономист отнес слабый внутренний спрос, связанный с падением доходов.

«Но если экспортные цены будут высокими, вырастут налоги. А налоги можно будет направить на осуществление каких-то проектов, например на модернизацию БАМа, строительство автодорог или еще что-нибудь. Это поднимет спрос на КАМАЗы и прочее, люди заработают и начнут покупать», — добавил Пономаренко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что Всемирный банк вполне обоснованно улучшил свой прогноз по темпам восстановления российской экономики.

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