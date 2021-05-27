Казань, 27 мая 2021, 11:53 — REGNUM Казанский «Рубин» подписал контракт с полузащитником шведского футбольного клуба «Норрчёпинг» Сеадом Хакшабановичем. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что «Рубин» подписал с 22-летним черногорским футболистом соглашение, которое рассчитано на пять лет.
Хакшабанович играл за «Норрчёпинг» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швеции он провёл семь матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.
Ранее он выступал за шведский «Хальмстад» и испанскую «Малагу».