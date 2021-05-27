Москва, 27 мая, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Самолеты стран Североатлантического альянса попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем, однако безрезультатно. Об этом сообщает телеграмм-канал «Записки охотника» 27 мая.

Alex Beltyukov Ту-22М3

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Отработав очередную серию ударов по военно-морским базам блока НАТО и трём военным десантным кораблям ВМС США с 2,5 тыс. морских пехотинцев на борту, российские дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 выполнили очередной полёт над водной акваторией Средиземного моря.

Во время возвращения на базу в Сирии их попытались перехватить истребители НАТО, однако сопровождавшие Ту-22М3 истребители российских воздушно-космических сил Су-35 не дали этого сделать и сопроводили их до аэродрома.

Вместе с ними, по данным канала, полёты над морем совершал также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые ранее прибыли на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, 27 мая продолжили учебные полёты над восточной частью Средиземного моря. Полёты дальних бомбардировщиков проходили в сопровождении российских истребителей Су-35.

В ведомстве добавили, что после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации.