Москва, , 11:52 — REGNUM Наиболее важными и решающими причинами заняться бизнесом стали возможность заниматься любимым (63%) и желание иметь более высокий доход (61%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Независимость от других, свободный график и самостоятельное определение задач стали определяющими для 61% бизнесменов, саморазвитие, опыт, и профессиональный рост — для 54% участников опроса.

Также на решение стать предпринимателем повлияло желание приносить пользу обществу и повысить качество товаров или услуг (42%). Решили повысить статус в обществе 19%. Ещё 11% побудило завести своё дело отсутствие других возможностей заработать.

Опрос проведён в январе-мае 2021 года. Опрошено 500 руководителей малых и средних предприятий в всех округах РФ. Статпогрешность не превышает 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины (57,6%) жителей России категорически не хотят открывать свой бизнес.

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