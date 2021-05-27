Лиссабон, , 12:01 — REGNUM Реализацию экономических и секторальных санкций против Белоруссии обсудят министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на неформальном заседании Совета ЕС в Португалии. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил 27 мая по прибытии на встречу.

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Поводом для санкций стал инцидент с приземлением в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Боррель заявил также, что заметно продвинулась техническая работа по составлению нового чёрного списка индивидуальных санкций. Однако никаких решений в Португалии не будет принято из-за формата переговоров.

«Это неформальный Совет ЕС — не будет решений», — пояснил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, источник в ЕС ранее допустил введение секторальных экономических санкций против Минска, а также ограничений в отношении лиц, причастных к инциденту с лайнером Ryanair.

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