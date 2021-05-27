Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2% в сравнении с прогнозом марта в 2,9% улучшил Всемирный банк (ВБ). Об этом 26 мая говорится в докладе ВБ о российской экономике.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно базовому прогнозу, рост ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно… Базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19», — отмечается в обнародованном докладе.

Также указывается, что, по мнению экспертов ВБ, оживлению экономики России, которая опирается на рост потребления домохозяйств и инвестиции, будет способствовать восстановление экономики мира, а также повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в текущем году.

«Кроме того, потребление будет поддерживать низкий уровень активности в сфере международного туризма», — добавляется в документе.

Кроме этого, согласно прогнозу ВБ, на динамку роста валовых инвестиций в основной капитал положительное влияние окажет повышение предпринимательской уверенности и государственные инвестиционные проекты.

«К концу 2021 года — началу 2022 года ожидается восстановление миграционных потоков, что также окажет положительное воздействие на инвестиционные проекты, которым в настоящее время не хватает рабочей силы в ряде регионов», — отмечается в докладе.

Помимо того, уточняется, что совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки может привести к снижению уровня бедности на конец текущего года до 11,4%, в то время как в 2020 году он составлял 12,1%.

При этом, согласно оптимистическому сценарию, приводимому в докладе, в случае более быстрого прохождения вакцинации от COVID-19, может произойти скорейшее снятие связанных с пандемией ограничительных мер.

В то же время, в случае пессимистического сценария, как считают эксперты ВБ, новые вспышки и распространение новых штаммов коронавируса могут стать причиной более длительного сохранения мер ограничений, в результате чего спрос на нефть будет более низкий.

Также отмечается, что, по мнению ВБ, худший период кризиса на рынке труда в России, вероятнее всего, уже пройден.

«В остальных секторах потери были гораздо меньше или вообще отсутствовали, что указывает на то, что для остальной экономики худший период кризиса, по-видимому, уже пройден», — говорится в докладе.

Отметим, по данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле текущего года снизился до 5,2% по сравнению с 5,4% месяцем раньше.