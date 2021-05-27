Казань, , 12:14 — REGNUM В Татарии за минувший день в ходе исследований на коронавирус зарегистрировали 33 новых случая заражения. Всего по состоянию на 27 мая выявлено 21 360 случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

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С начала пандемии выздоровели 18 303 ковид-пациента, за сутки выписались 39 человек. Скончались за все время 495 носителей вируса, двое — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса вновь продлили режим повышенной готовности, пока по 30 июня.

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