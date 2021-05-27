Брюссель, , 12:15 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал прошедшие в Сирии выборы президента.

Флаг Сирии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Выборы, состоявшиеся в Сирии, не отвечали ни одному критерию подлинно демократического голосования и не способствуют урегулированию конфликта», — приводятся слова Борреля на сайте европейского ведомства.

По его словам, данные выборы подрывают усилия по поиску устойчивого решения сирийского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Сирии прошли президентские выборы. На пост главы государства, которого избирают на семь лет, кроме действующего президента Башара Асада претендуют бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

Отметим, министерство иностранных дел Британии назвало Асада диктатором, из-за которого в стране «нарушаются права человека». Также Асада обвинили в том, что он якобы не принимает «содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе», направленном на прекращение войны в Сирии.

Документ, призывающий международное сообщество не признавать выборы, выражает позицию пяти стран — Великобритании, США, Германии, Франции и Италии.

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