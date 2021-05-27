Цюрих, Швейцария, , 11:49 — REGNUM Сборная России по футболу осталась на 38-м месте в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 27 мая сообщается на сайте организации.

В активе сборной России 1462 очка. Возглавляет рейтинг команда Бельгии (1 783), в которой российская команда сыграет на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

В первой десятке не произошло изменений. После Бельгии идут команды Франции (1757), Бразилии (1742), Англии (1686) и Португалии (1666).

Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня), а до этого проведёт товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).