Москва, , 11:54 — REGNUM Единый государственный экзамен по математике в 2021 году не будет обязательным. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Рособрнадзора, для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать ЕГЭ по русскому языку.

«ЕГЭ по базовой математике сдаваться не будет. Те, кто хочет получить аттестат, им достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку, чтобы получить аттестат», — сказал Музаев.