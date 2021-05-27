Киев, , 11:49 — REGNUM На Украине все задействованные в проведении пенсионной реформы стороны достигли согласия касательно введения накопительной системы, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По информации премьера, накануне, 26 мая, состоялось итоговое совещание по этой теме с руководством министерства соцполитики, министерства финансов, комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, а также офиса президента.

«Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан», — отметил в своем комментарии Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины рассчитывают в этом году принять базовый законопроект о накопительной пенсионной системе, а в следующем — все необходимые подзаконные акты для функционирования системы. Собственно запуск накопительной системы планируется с 1 января 2023 года. До этого Денис Шмыгаль заявлял, что солидарная пенсионная система, которая действует на Украине сейчас, «изжила себя». Более того, по его словам, через несколько лет у государства вообще не будет возможности выплачивать гражданам пенсии.