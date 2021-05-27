Москва, , 11:48 — REGNUM Общая смертность от коронавирусной инфекции с начала пандемии превысила 120 тыс. человек, сообщает 27 мая оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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«За весь период зафиксировано 120 002 летальных исхода, выздоровели 4 651 849 человек», — рассказали в штабе.

За последние сутки в России скончались от ковида 402 человека. Смогли поправить здоровье 9759 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии подтверждено ещё 49 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы.

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