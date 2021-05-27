Ярославль, , 11:47 — REGNUM Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов и бизнес-омбудсмен региона Альфир Бакиров 4 июня проведут совместный прием предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов Yarduma.ru

Прием будет проходить с 11.00 до 13.00 часов в здании прокуратуры Ярославской области.

Ярославские предприниматели смогут рассказать о своих проблемах Дмитрию Попову и Альфиру Бакирову лично. Что касается представителей бизнеса в муниципальных районах, то, как пояснили в аппарате уполномоченного, им нужно будет подойти в прокуратуру своего муниципального образования, откуда будет организована видеоконференцсвязь с областной прокуратурой. Таким образом, в мероприятии в режиме онлайн примут участие и все прокуроры межрайонных прокуратур.

Прием будет осуществляться только по предварительной записи по телефонам (4852) 78−56−02, 73−03−59. В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой соблюдение масочного режима обязательно.

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