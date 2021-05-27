Воронеж, , 11:47 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 27 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 26 мая, было подтверждено 147 случаев заражения

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Суточное число выздоровевших после COVID-19 вновь ниже числа новых пациентов — за последние 24 часа выписаны 138 человек. Скончались за сутки ещё 11 пациентов с коронавирусом.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 84 374 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 836, скончались 3 480 человек.