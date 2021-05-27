Берлин, , 11:51 — REGNUM Против Белоруссии может быть принята целая «санкционная спираль», если белорусский президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом 27 мая сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД Евросоюза.

Маас подчеркнул, что принятые против Белоруссии меры — это только начало.

«Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра — ред.) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», — сообщил министр.

При этом он добавил, что их не удовлетворят «маленькие шаги в плане санкций». Маас рассказал, что Еврокомиссия в настоящий момент активно работает над тем, чтобы санкции были реализованы как можно быстрее. Он также отметил, что новые санкционные меры могут быть приняты в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая прибывшая на саммит ЕС в Брюссель федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на заседании будет обсуждаться новый санкционный список в отношении Минска. Это будет касаться инцидента с лайнером компании Ryanair.

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