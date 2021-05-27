Москва, , 11:50 — REGNUM Впервые в России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике будет проводиться на компьютерах. Об этом 27 мая сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Самое большое достижение этого года: мы впервые проводим экзамен по информатике в компьютерной форме», — сказал глава Рособрнадзора.

По его словам, такая форма сдачи экзамена прошла успешную апробацию.

«Пока каких-то серьезных нареканий, критики нет. Но апробация — это не экзамен, там больших ставок нет», — отметил чиновник.

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