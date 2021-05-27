Горно-Алтайск, , 11:46 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин развеял несколько мифов, которые сложились вокруг мастер-плана по развитию туризма и создания туристических кластеров. Видеообращение он выложил на своей странице в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в мастер-плане, который носит рекомендательный характер, содержатся предложения по развитию существующих объектов и инфраструктуры, а также привлечению новых инвестиций. Власти намерены сохранить разнообразные формы гостеприимства — «от палатки до пятизвездочных отелей».

«Ни о какой продаже земель, изъятии земельных участков у фермеров, у коренного населения, у наших жителей речи быть не может. Мастер-план не предполагает этого, никогда не предполагал и не будет предполагать», — подчеркнул глава.

Олег Хорохордин напомнил, что приоритетом является сельское хозяйство, тогда как туризм призван поддержать местных сельхозтоваропроизводителей.