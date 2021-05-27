Белгород, , 11:49 — REGNUM В Белгородской области 27 мая выявлено 64 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено ещё три смертельных случая COVID-19. На вакцинацию подано 4 668 новых заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 38 546 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 34 089 человек, в том числе 108 выписаны за последние сутки. В стационарах находятся 952 пациента, лечатся амбулаторно 2819 человек, на самоизоляции — 10 309 жителей. В регионе зафиксировано 686 летальных исходов у ковид-пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались уже 290 085 человек. Завершили иммунизацию 215 799 человек.