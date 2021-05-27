Красноярск, , 11:49 — REGNUM В Красноярске в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ впервые сделали операцию пациенту, которому ранее пересадили донорское сердце. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Мужчина получил донорское сердце в 2019 году, после того как перенёс три инфаркта. У него оказались поражены все сосуды сердца и была полностью нарушена насосная функция органа, что не оставляло иных вариантов для спасения, кроме трансплантации. Тогда операция прошла успешно и пациента выписали уже на 18-е сутки.

Проблемы с самочувствием мужчина стал ощущать через полтора года — появились перебои в области сердца, а антиаритмические препараты оказались неэффективны.

«После выполнения высокоточной 3D реконструкции донорского сердца с помощью новейших технологий… мы установили, что источник аритмии находился на участке собственной мышцы, к которой было фиксировано донорское сердце. То есть, патологический импульс распространялся с собственных тканей пациента (оставшаяся мышца сердца) на донорское сердце через электрический канал, который сформировался непосредственно в хирургическом шве. Это действительно уникальная ситуация, которая практически не встречается в подобных случаях», — приводятся в сообщении слова хирурга-аритмолога Евгения Кропоткина.

Пациенту провели операцию — с помощью радиочастотной аблации электрически изолировали от донорской собственную мышечную ткань. Это привело к полному устранению аритмии и после суточного мониторирование сердечного ритма мужчину выписали домой. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге впервые выполнена повторная пересадка сердца — донорский орган получил 11-летний мальчик из Саранска.

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