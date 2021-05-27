Чебоксары, , 11:42 — REGNUM В Чувашии подтверждено ещё 49 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 27 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 25 585 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 49.

Выздоровели 23 358 человек, что составляет 91,3% от общего числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки вылечились 45 пациентов.

Также в Чувашии умерли от COVID-19 ещё три человека, всего скончались 1419 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Чувашия получила свыше 3,3 тыс. комплектов вакцин, в том числе 2,5 тыс. доз препарата «ГамКовидВак» и свыше 800 доз вакцины «ЭпивакКорона». Первым компонентом привились более 107 тыс. жителей республики.

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