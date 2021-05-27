Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путем подтвердили 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 мая в федеральном оперштабе. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Незначительное снижение темпов распространения инфекции отмечается третий день подряд.

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Также за истекшие сутки в Петербурге зафиксировали 31 летальный исход, причиной которого стал COVID-19. Это на восемь случаев меньше, чем сутками ранее. Суточная смертность снижается два дня подряд.

С учетом новых данных за время пандемии в Северной столице выявлено 436 352 случая заражения. От COVID-19 скончались 14 193 человека. Выздоровел 401 551 человек, в том числе 1391 пациент выписан за последние сутки.

Напомним, за 26 мая в Петербурге обследовали на коронавирус 26 832 человека.

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