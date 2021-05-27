Черкесск, , 11:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии закупят новые учебные пособия для школьников. Обновление библиотечного фонда запланировано на текущий год. Всего в республику поставят 26 тыс. экземпляров книг, сообщил глава субъекта РФ Рашид Темрезов.

В первую очередь фонд учебников и пособий будет обновлен для учащихся 5−9 классов. По информации, полученной от каждой школы, сформирована заявка. Из регионального бюджета на нее выделены средства. В настоящее время учебники уже закуплены, идут их поставка в республику и распределение по школам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Карачаево-Черкесии к началу нового учебного года был обновлен фонд школьных учебников. Полностью новыми комплектами обеспечили учащихся 1−4-х классов. Всего было закуплено 134 тыс. экземпляров учебников.

В 2021—2022 учебном году будет обновлен книжный фонд для учеников 5−9-х классов, а в следующем учебном году поменяют учебники для 10−11-х классов.