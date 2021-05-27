Москва, , 11:42 — REGNUM В 2021 году одним из приоритетов в организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет безопасность. Об этом 27 мая заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году приоритет, как и прошлом надо отдать организации безопасности в плане распространения коронавирусной инфекции. Всем было дано указание, чтобы все меры прошлого года соблюдались: десантирование, дезинфекция помещений. Опыт прошлого года есть, думаю субъекты в этом плане справятся», — сказал глава Рособрнадзора.

По его словам, в пунктах проведения экзаменов будет находиться 7 тыс. медработников. Также следить за безопасностью на каждом участке будут группы из сотрудников МВД.