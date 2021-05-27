Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В результате наезда пассажирского автобуса на фонарный столб в Петербурге пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 27 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской скорой медицинской помощи.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Двое пострадавших «тяжелые», четверо — средней тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Как отметили, в свою очередь, в комитете по здравоохранению Петербурга, из шести пострадавших двое госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, четверо других — в городскую больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные — средней тяжести, подтвердили в комздраве.

«Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, около 10:00 мск 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Передняя часть автобуса повисла на столбе. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и несколько пассажиров.

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