Краснодар, , 11:39 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 27 мая. Сутками ранее, 26 мая, сообщалось о 93 новых носителях инфекции.

«В Краснодаре получили 15 положительных тестов, в Сочи — 11, в Анапе — девять. Восемь жителей инфицировано в Новороссийске, шесть — в Горячем Ключе, по пять — в Лабинском, Староминском и Тихорецком районах. По три новых пациента в Динском, Ейском, а также Кущевском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 48 045 жителей, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 846,5. Выздоровели 43 060 человек, от COVID-19 скончались 2 980 человек.

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В стационарах находятся 1054 человека, 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое на ЭКМО.